رامي عادل: محمد بركات أفضل من أبوتريكة .. ورحلت عن الأهلي بسبب جوزية

أعرب رامى عادل، نجم الاهلي السابق، ولاعب المقاولون العرب الحالي، عن سعادته بالفترة الذي قضاها داخل القلعة حمراء، والبطولات والانجازات التى حققها مع الفريق.

وأضاف عادل خلال تصريحات صحفية، تركت الأهلي ورحلت عنه، بسبب البرتغالي مانويل جوزية، ووجهة له رسالة قبل رحيلي قائلًا : “أنت مش فير”.

وأوضح نجم الأهلي السابق، ” تعرضت للظم كثيراً فى فترة قيادة البرتغالي مانويل جوزية، لم أشاركة بصفة أساسية مع الفريق وعندما تلقيت عرض للاحترافي من تركيا وآخر من بجيكا، رفض بداعي انه يحتاج لخدماتي الفترة المقبلة”.

وبسؤاله عن الأفضل أبوتريكة أم محمد بركات، أجاب قائلًا: ” يعجبني طريقة محمد بركات أكثر من تريكة، لاعب مميز وخقيف، ويستطيع أن يصنع الفرصة من الكرات “الميتة”، بالأضافة إلى انه يحرز العديد من الأهداف ويلعب تحت رأس الحربة أو الظهير الأيسر أو الوسط المدافع.

وتابع رامي عادل، ” أما أبو تريكة لديه المهارات، والحلول فى منتصف الملعب ، ويجيد اللعب تحت ضغط، ويصنع الفارق بأقل الأمكانيات، ولكنه يجيد اللعب تحت رأس الحربة فقط.