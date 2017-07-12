مدرب ستوك سيتي يجهز مفاجأة لرمضان صبحي

يجهز مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي مفاجأة لرمضان صبحي جناح الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

هيوز يكيل المديح لرمضان صبحي

وأشار هيوز في تصريحات نشرها موقع ستوك سينتال الإنجليزي إلى أن رمضان صبحي سيشارك في عدد كبير من المباريات خلال الموسم الجديد من البريميرليج.

وأوضح هيوز أن رمضان صبحي قدم أداء مميز خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، مؤكداً على أنه يستحق الظهور بصورة أكبر في النسخة المقبلة.

وقال المدير الفني الويلزي: ” رمضان صبحي حقق طفرة في الموسم الماضي وأجبرني على وضعه في حساباتي بقوة “.

وأكمل: ” رمضان سيشارك في وقت أطول خلال مباريات الموسم الجديد، لأنه موهبة رائعة تستحق ذلك بكل تأكيد “.

واختتم هيوز: ” نحاول الوصول بستوك سيتي لأفضل شكل وأداء ممكن خلال العام القادم، لدينا العديد من النجوم الذين نعمل على تطويرهم “.

الجدير بالذكر ان رمضان صبحي يتواجد مع ستوك سيتي في معسكره المقام حالياً في سويسرا والذي سيخوض الفريق خلاله عدد من المباريات الودية.