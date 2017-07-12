الليلة.. الأهلي يسعي لاستكمال مشوار بطولة كأس مصر

يستضيف ملعب السلام، مساء اليوم، مباراة الأهلي ووادي دجلة ، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويدخل الاهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن ختام جولات دور المجموعات من البطولة.

ويسعي حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، استكمال مشوار بطولة كأس مصر واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2007.

وضم البدري في قائمة الفريق 23 لاعبا ، بينما استبعد كلا من عبد الله السعيد، شريف إكرامي ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي من أجل منحهم راحة سلبية.

أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، مسعد عوض، سعد الدين سمير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، باسم علي، صبري رحيل، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، أحمد حمدي، صالح جمعة، مؤمن زكريا، ميدو جابر، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.