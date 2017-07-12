قناة مصرية تفوز بحقوق بث مباريات ليفربول الودية

فازت قناة صدى البلد بحقوق بث مباريات نادي ليفربول الإنجليزي الودية التي سيخوضها خلال الأيام القادمة استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

صدى البلد تنقل وديات صلاح مع ليفربول

ومن المقرر أن يلعب ليفربول عدد من المباريات الودية خلال الأيام القادمة، حيث ستبدأ الوديات بمواجهة ترانمير روفرز الإنجليزي اليوم الأربعاء.

إلا أن محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة في أولى مباريات ليفربول الودية في ظل حاجته لاستخراج تصريح عمل خلال الأيام القادمة.

وسيلعب ليفربول بعدها ثلاث مباريات ودية ستكون أولها مع ويجان يوم الجمعة القادم، ثم هيرتا برلين الألماني يوم 29 يوليو الجاري.

ويختتم ليفربول مبارياته الودية في الخامس من شهر أغسطس القادم بمواجهة تجمعه مع أتلتيك بلباو الأسباني.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في المباريات الودية المقبلة لليفربول، وذلك بمجرد استخراجه لتصريح العمل الخاص به.

وستنقل قناة صدى البلد كافة مباريات ليفربول الودية في الأيام القادمة عبر التردد المفتوح لها على القمر الصناعي نايل سات.

الجدير بالذكر أن قناة الشارقة الإماراتية كانت قد أعلنت عن بثها لمباريات ليفربول الودية خلال الفترة المقبلة.