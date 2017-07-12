التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

استقر حسام البدري المدير الفني لنادي وادي دجلة على ملامح تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمعه مع وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء.

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة دجلة

وسيلتقي الأهلي مع وادي دجلة على ملعب السلام في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وينوي البدري الاعتماد على عدد من اللاعبين البدلاء خلال المباراة بهدف إراحة الأساسيين في ظل توالي المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان البدري قد قرر استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين من قائمة المباراة، من بينهم أحمد حجازي، شريف إكرامي، عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

ويأتي استبعاد البدري للبرتغالي خوفاً من تعرضهم للإصابات أو الإجهاد، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات خلال الأسبوع الماضي سواء بالدوري المصري في أو دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، حسام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، صالح جمعة، ميدو جابر.

خط الهجوم: عمرو جمال.