صافرة إبراهيم نور الدين تحكم مباراة وادي دجلة و الأهلي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة ، المقرر لها غداً الأربعاء، في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعاونه كلا من محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، وعاطف حسين حكماً رابعاً، بالأضافة إلى تطبيق تقنية حكم الفيديو والتى غابت عن مباريات الجولة السابقة، و يشرف عليها محمود بسيوني.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة دجلة، والتي شهدت عودة حسام غالي، قائد الفريق.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي :

أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، مسعد عوض، سعد الدين سمير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، باسم علي، صبري رحيل، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، أحمد حمدي، صالح جمعة، مؤمن زكريا، ميدو جابر، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.