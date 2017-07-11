إيهاب جلال: أبوتريكة ليس باللاعب السوبر

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن اللاعب السوبر فى مصر من هذا الجيل من اللاعبين.

وقال جلال خلال استضافته ببرنامج مع شوبير، المذاع عبر فضائية صدي البلد، ” إنه لايوجد فى مصر لاعبين سوبر، يستطيعون أن يحدثوا الفارق.

وتابع المدير الفني لفريق مصر المقاصة، ” حتي عندما تجد لاعب سوبر فى مصر، تراه عقلياً يفكر بالسلب، وهذا ما يؤثر بالفعل على ادائه داخل الملعب”.

وأردف إيهاب جلال، ” اللاعب الوحيد الذي أراه لاعب سوبر، محمد صلاح المنضم حديثاً إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والذي قدم نموذجاً للاعبين المصريين، لاسيما الشباب”.

وأختتم تصريحاته قائلًا: ” لا أري أبوتريكة لاعب سوبر كما يقال عليه، مشيراً إلى أن تفوقه هذا يرجع إلى حسن شحاتة و اللاعبين الذين جاوره فى المنتخب فى مختلف البطولات القارية”.