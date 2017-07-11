أكد البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه طلب بالفعل الرحيل من النادي بعد مباراة كابس يونايتد، والتي تسببت فى توديع الزمالك لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إيناسيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر النادي، “عنما قررت الرحيل مجلس إدارة النادي رفض، وتمسك بوجودي فى النادي، هذا مادفعني للبقاء، الآن أصبحت مشجع للزمالك وسعيد بالتواجد فى النادي”.

وتابع المدير الفني للزمالك، ” أثق فى قدرات جميع اللاعبين للعبور بالفريق من هذه الأزمة، والموسم المقبل سيشهد تألق كبير لاسيما وأننا لدينا خطط جيدة”.

وعن مباراة القمة المقبلة، قال إيناسيو: ” مباراة الأهلي قوية واتمنى تخقيق الفوز وأعلم جيداً أهمية المباراة لدى جماهير الزمالك، وسنأطلب من اللاعبين ضرورة الفوز من أجل مصالحة الجمهور”.

ويستعد الزمالك لمواجهة، غريمة التقليدي الأهلي، يوم الأثنين المقبل، وذلك فى إطار ختام الأسبوع الـ34 من عمر مسابفة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام أهلي طرابلس، بينما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بفوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف.