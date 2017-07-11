كشف محمد شيحة، وكيل أعمال أحمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة العرض السعودي المقدم للاعب، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شيحة خلال تصريحات إذاعية ، اليوم الثلاثاء،: ” جميع الفرق التي ترددت أنباء فى وسائل الإعلام مؤخراً ، بأنهم تفاوضوا مع الحارس من أجل الانضمام إليهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لم يستطيعو التعاقد مع أي لاعب بسبب الديون المتراكمة عليهم”.

وفي السياق ذاته، وعن رحيل الشناوي لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، قال: “الشناوي لديه شرط جزائي في عقده، أنا لست وكيله، ولا أعلم أي شيء عن بقائه أو رحيله”.

كان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قد شن هجوماً اليوم الثلاثاء، على احمد الشناوي، حارس الفريق، بسبب رغبته في الرحيل للاحتراف في أحد الأندية السعودية، قائلًا : ” موافق أنه يرحل وعليه بوسه كمان”.

يذكر أن احمد الشناوي، أنخفض مستواه بشكل كبير مع الزمالك، لاسيما وانه تسبب في تلقي الفريق الهدف الثاني فى مباراة أهلي طرابلس الليبي.