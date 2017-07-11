أعرب علاء عبد الغني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إستياءه الشديد، بعد هجوم المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، عليه فى تصريحاته الأخيرة مع سيف زاهر.

مرتضي منصور يهاجم علاء عبد الغني

يذكر أن مرتضي منصور، قد صرح فى برنامج “خاص مع سيف” المذاع عبر فضائية أون سبورت وقدمه سف زاهر، قائلًا:” سأجري تغرات عددة فى الجهاز الفني للفريق، وسيكون أول الراحلين عن هذا الجهاز علاء عبد الغني، مشيراً إلى أنه لم يستطيع التعامل مع اللاعبين بجدية، واصفاً إياه ضعيف”.

وقال عبد الغني خلال تصريحاته لسيف زاهر، ” أتواجد في الملعب قبل التمرين بساعات ، وأرحل بعد مران الفريق بعد جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني”، مشيرا إلى أنه لم يعلم لماذا هذا الكم من الهجوم على شخصه”

علاء عبد الغني: تعرضت للظلم داخل الزمالك

وأضاف مدرب نادي الزمالك، ” دائما ما أكون أنا المتسبب في أي أزمة داخل النادي، تعرضت للظم كثيراً داخل هذا النادي، ولم أتحدث حباً في الكيان فقط لاغير”.

وأختتم تصريحاته قائلًا: ” كنت أؤدي عملي على أكمل وجه، ولكن مرتضي منصور لم يقدر ذلك، الآن قررت اعتزال مهنة تدريب كرة القدم نهائياً وسأجلس فى البيت”.