أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليس سببه لاعبي النادي أو الجهاز الفني، مشيرا أن الجمهور هو السبب الرئيسي في الخروج من أفريقيا.

وأضاف منصور خلال مداخله هاتفية ببرنامج “خاص مع سيف” المذاع على فضائية “اون سبورت” ، ” لم أمانع فى رحيل أي لاعب من الفريق، مشيراً إلى أن النادي لم يقف على أحد”.

حقيقة رحيل أحمد الشناوي

وبخصوص رحيل أحمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأبيض، إلى السعودية قال مرتضي: ” مع السلامة وفوقيه بوسه كمان، من لا يقدر نادي الزمالك النادي لم يقدره، جميع اللاعبين يريدون جمع الأموال فقط”.

وتابع رئيس الزمالك، ” لا توجد خطوط حمراء داخل نادي الزمالك، الجميع سواسية من أصغر لاعب إلى قائد الفريق، في إشار منه لمحمود عبد الرازق ” شيكابالا”.

مرتضى منصور: لا نجبر أحد على التعاقد

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع إيهاب جلال، أكد مرتضي: ” لا نجبر أحد على التعاقد ، إيهاب لا يريد الرحيل عن مصر المقاصة، ومجلس إدارته متمسكة به، وكذلك أيضا حسام حسن، متمسك بالاستمرار مع المصري البورسعيدي، إيناسيو سيقود الزمالك أمام الجيش في كأس مصر والأهلي بختام الدوري الممتاز”.