مرتضي منصور يطالب اتحاد الكرة بعدم عودة الجماهير للملاعب

أعرب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أسفه الشديد عما بدر من سلوك غير رياضي من مشجعي النادي، أثناء مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي، بدوري أبطال إفريقيا.

وذلك بعد تعادل أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن ختام جولات دوري أبطال إفريقيا، ليودع بعدها البطولة.

مرتضى منصور يطالب اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة القمة

وأكد منصور في تصريحاته عبر برنامج خاص مع سيف على قناة أون سبورت، “أطالب مسئولي اتحاد الكرة، بصرف النظر عن فكرة عودة الجماهير فى هذه الفترة”.

وأضاف مرتضي منصور ، ” انتظر قرار من اتحاد الكرة، بشأن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة، مؤكدا على أنه ليس لديه أزمة مع أحد على الإطلاق”.

وتابع رئيس الزمالك، لدي مشكلة مع ثلاثة حكام فقط لاغير، ولذلك لا أمانع من تعيين طاقم تحكيم مصري فى لقاء القمة المقبل”.

تصريح هام من مرتضى منصور بشأن مباراة المقاصة

وتابع ، مباراة الأهلي ستكون تحصيل حاصل، لأن الأهلي توج بلقب الدوري، وفي حالة عدم إعادة مباراة المقاصة سيحسم تأهله إلى بطولة إفريقيا الموسم المقبل، لكن الزمالك يريد أن يفوز فى هذه المواجهة لرفع معنويات اللاعبين فقط”.