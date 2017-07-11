أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

عودة غالي لمواجهة دجلة

القائمة شهدت عودة حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، من جديد بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة القطن الكاميروني، لدوري الأبطال الإفريقي، بسبب المشادة التي نشبت بين غالي وحسام البدري في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

مفاجآت في قائمة الأهلي

واستبعد البدري كلا من، عبد الله السعيد، شريف إكرامي ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي من أجل منحهم راحة سلبية.

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي :

أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، مسعد عوض، سعد الدين سمير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، باسم علي، صبري رحيل، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، أحمد حمدي، صالح جمعة، مؤمن زكريا، ميدو جابر، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.