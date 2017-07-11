“الحاوي”يغيب عن مران الأهلي الجماعي

اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول ، لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب، أثناء مشاركته في مران الفريق المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة بكأس مصر.

حسين السيد وحمودي يغيبان عن تدريبات الفريق

وشهد المران أيضا عدم مشاركة الثنائي حسين السيد ، ظهير أيسر الفريق و أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق، فى التدريبات الجماعية، واكتفوا بخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخضائي التأهيل.

سبب غياب الحاوي عن تدريبات الفريق

كان اللاعب قد حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق، ليغيب عن مران الأمس، الذي أقيم على ملعب مختار التتس، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة احد أقاربه.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.