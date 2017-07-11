مرتضي منصور يهدد بالإنسحاب من البطولة العربية

أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه اتفق فى وقت سابق مع مسئولى النادي، أنه لم يشارك في البطولة العربية ، إذا رفض اتحاد الكرة إعادة مباراة مصر المقاصة.

تصريحات هامة لرئيس الزمالك بشأن البطولة العربية

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد اصدرت حكمها ، بقبول الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادى للزمالك، ووقف القرار الصادر من اتحاد الكرة، بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

تهديد مرتضى منصور باللجوء للفيفا

وأضاف منصور، فى تصريحات له، أن الزمالك لم يفرط فى حقه، وفى حال عدم إعادة المباراة، ومخالفة أحكام القانون ، بداعي عدم التدخل الحكومي فى الرياضة، سنصعد الأمر للفيفا.

وعن التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، نفي مرتضي منصور، ما تردد من هذه الأنباء، ووصفها بزعزعة استقرار نادي الزمالك.

وأوضح مرتضي منصور، أن البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني ، للفريق الأبيض، أنه مستمر مع الفريق ولا صحة أيضا لما تناولته وسائل الإعلام ، مشيراً إلى أن المدرب سيقود الفريق خلال مباراتي طلائع الجيش بكأس مصر، والأهلي فى الدوري.