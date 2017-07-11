صلاح يغيب عن أول مباراة له مع ليفربول .. تعرف على السبب

يواجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة تمنعه من المشاركة في المباراة الأولي مع الريدز.

سبب غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول الودية

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي : ” محمد صلاح لم يشارك مع الفريق في أولي مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد من الدولاي الإنجليزي”.

وأوضح كلوب، أن الفريق سيفتقد لجهود صلاح في الودية الأولي له مع ليفربول غداً ، بسبب تصاريح العمل في بريطانيا.

مدرب ليفربول: نفتقد محمد صلاح في المباراة الأولى

وتابع المدير الفني للريدز، ” أنه أمر محزن أن نفتقد اللاعب في أول مباراة له مع الفريق، واتمني أن نراه قريباً بالملعب”.

يذكر أن ليفربول سيواجه ترانمير روفرز، غد الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد، وسيخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد، منها فريق ويجان الذي يحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري سام مرسي، والذي انضم حديثاً لصفوف المنتخب الوطني، وأيضا برلين الألماني و يختتم مبارياته بمواجهة فريق اتليتكو بلباو يوم 5 أغسطس المقبل.

وأنضم صلاح إلى صفوف الريدز في صفقة بلغت 42 مليون يورو، قادماً من نادي روما الإيطالي.