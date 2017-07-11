هنأت كريستين مشجعة فريق أرسنال الإنجليزي وعاشقة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي، اللاعب بمناسبة ذكرى ميلاده الخامسة والعشرين اليوم.

رسالة من مجنونة النني لوالدته

وكتبت كريستين حسابها الشخصي على موقع تدوينات الصغيرة “تويتر” “يا إلهي انه اليوم ، عيد ميلاد سعيد يا نني .. شكراً لوالدتك لأنها أعطتنا أفضل هدية ، حقاً لا أستطيع وصف مدي حبي لك”.

مدرب الأرسنال: النني يتمتع بقدرات عالية

ويستعد محمد النني، للمشاركة مع أرسنال الإنجليزي، الموسم المقبل، نظراً لقناعة الفرنس أرسين فينجر بقدرات الفنية وعطاؤه في الملعب.

و أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة في الجولة الأولى بين بطل الكأس “أرسنال”، مع نظيره ليستر سيتي، بينما يبدأ تشيلسي “حامل اللقب”، الموسم الجديد بمواجهة سهلة على ملعبه أمام بيرنلي.

ويخوض الجانرز أولى جولاته أمام ليستر سيتي، قبل أن يواجه نظيره ستوك سيتي “المحترف بين صفوفه رمضان صبحي”، في الجولة الثانية.

ورصدت أخبار الأهلي، انه في الجولة الثالثة، يحل ارسنال ضيفًا على نظيره ليفربول، على ملعب الآنفليد، على أن يواجه تشيلسي في ديربي لندن في الجولة الخامسة.

ويخرج لجانرز، في الجولة الحادية عشر، لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يليه مواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير “الوصيف”.

أما في الجولة الخامسة عشر، فيستضيف ارسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، قبل مواجهة ليفربول في الجولة التاسعة عشر.