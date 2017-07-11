مباراة القمة تحدد مصير شيكابالا مع الزمالك

يبدو أن مصير محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الزمالك أصبح مرتبطا بمباراة القمة المقبلة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

مرتضى منصور يحسم مصير عدد من لاعبي الزمالك عقب مباراة الأهلي

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك، أن هناك عدد كبير من اللاعبين لن يستمر في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل بسب عدم تقديم مستوى يليق بالفريق الفترة الأخيرة خاصة بعد أن خرج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد أهلي طرابلس الليبي بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الأخير من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

شيكابالا أمام الأهلي.. يكون أم لا يكون

وينتظر مرتضى منصور مباراة الأهلي، لتحديد الراحلين بشكل رسمي وفي حال تألق أي من اللاعبين سيبقى في الفريق للموسم المقبل ويمنحه رئيس الزمالك فرصة جديدة لتقديم أفضل ما لديه.

ويعتمد مصير شيكابالا على المستوى الذي سيظهر به أمام الأهلي.

ويواجه الزمالك طلائع الجيش الخميس المقبل في ربع نهائي كأس مصر قبل مباراة القمة حيث يستعد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي ينافس عليها بعد خسارة لقب الدوري لصالح المارد الأحمر.