وفد النصر السعودي يصل القاهرة لضم معلول

وصل وفد من نادي النصر السعودي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التفاوض مع الأهلي حول انتقال اللاعب علي معلول إلى الفريق.

النصر يصر على التعاقد مع علي معلول

ويتمسك نادي النصر بالتعاقد مع علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أرسل عرضاً رسميا إلى الاهلي خلال الأيام الماضية.

وكان البدري قد أعلن عن رفضه التفريط في خدمات معلول خلال الفترة القادمة، وذلك قبل ساعات من وصول الوفد السعودي إلى مصر.

وسيعقد وفد النصر جلسة مع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي من أجل التفاوض حول ضم معلول والاتفاق على القيمة المالية للصفقة.

ويرغب النصر في استعارة علي معلول لمدة موسم واحد مقابل 700 ألف دولار، أو شراء اللاعب نهائياً مقابل ثلاثة ملايين يورو.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة بين طاهر ووفد النصر القرار النهائي من جانب مسؤولي الفريقين سواء بالموافقة على الانتقال أو رفضه.

الجدير بالذكر أن الاهلي تعاقد مع معلول من الصفاقسي التونسي مقابل دفع 700 ألف دولار، وهو نفس المبلغ المعروض من جانب النصر لاستعارة اللاعب فقط.