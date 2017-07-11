أزارو يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي

وجه المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي رسالة جديدة إلى جماهير فريقه بعد انخراطه رسمياً في تدريبات الفريق للمرة الاولى.

أزارو يكشف عن “سحر” جماهير الأهلي

وشارك أزارو للمرة الأولى في تدريبات الأهلي مساء أمس الأثنين، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة قادماً من المغرب خلال الأيام الماضية.

وأشار أزارو إى أنه تابع مباراة الاهلي الأخيرة أمام القطن الكاميروني، مشدداً على إعجابه بالتواجد الجماهيري لمشجعي القلعة الحمراء.

وقال المهاجم المغربي: ” تابعت مباراة الاهلي أمام القطن وشاهدت سحر جماهير الفريق في الملعب وكيفية تشجعيهم ومؤازرتهم للاعبين “.

وأكمل: ” اتمنى أن أكون نصدر لفرحة الجماهير مع زملائي في الفترة المقبلة وتحقيق كل ما تتمناه الجماهير خلال تواجدي “.

واختتم: ” أثق في قدرتي على تحقيق الألقاب مع الأهلي ولكنني في الوقت نفسه أعلم صعوبة المنافسة مع مهاجمي الفريق، ولكن الأمر يصب في المصلحة العامة في النهاية “.

الجدير بالذكر أن الاهلي تعاقد مع وليد أزارو رسمياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بات أحدث مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية.