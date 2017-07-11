أزارو يكشف عن رسالة البدري في مرانه الأول مع الأهلي

كشف المغربي وليد أزارو عن الرسالة التي وجهها له حسام البدري المدير الفني للفريق خلال مشاركته للمرة الاولى في مران الأهلي مساء أمس الأثنين.

البدري يوجه رسالة لمهاجم الأهلي الجديد

وأشار أزارو إلى أن جلسة سريعة جمعته مع حسام البدري مساء الأثنين، حيث أكد خلالها المدير الفني على ثقته في إمكانيات اللاعب المغربي.

وقال مهاجم الأهلي الجديد: ” البدري تحدث معي عن ثقته في إمكانياتي كمهاجم وقدرتي على أن أكون إضافة هامة للفريق “.

وأكمل: ” البدري أعرب عن آماله في أن أكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، وعبر لي عن سعادته بما قدمته في الفترة الماضية مع الدفاع الحسني ومنتخب المغرب “.

وأردف: ” أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجميع في إمكانياتي وأن أنجح في إثبات نفسي سريعاً مع الاهلي “.

واختتم: ” أتمنى أن تكون مشاركتي الأولى مع الاهلي في البطولة العربية، الأجواء داخل الأهلي تحفز الجميع على التألق والتميز وهو ما اسعى له في الفترة القادمة “.

الجدير بالذكر أن الاهلي تعاقد مع وليد أزارو رسمياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بات أحدث مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية.