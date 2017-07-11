عادت المفاوضات بين النادي الأهلي والجابوني ماليك إيفونا من جديد، بصورة غير رسمية، من أجل عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

أحد المقربين من طاهر تحدث مع وكيل إيفونا

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن أحد المقربين من محمود طاهر -المسؤول عن التفاوض في الصفقات الأجنبية الاخيرة بالنادي- بالاتصال بحبيب بايت وكيل إيفونا من أجل استطلاع رأيه حول العودة إلى القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل احتمالية الاستغناء عن واحد من الثنائي جونيور اجايي أو علي معلول خلال الفترة القادمة.

وقام المفاوض الأهلاوي باقتراح عودة إيفونا إلى الأهلي من جديد خلال الفترة القادمة في ظل عدم مشاركته بصورة مستمرة مع نادي تيانجين تيدا الصيني في الفترة الماضية.

وأكد المفاوض في حديثه مع الوكيل على أن إدارة الأهلي تنتظر رد إيفونا في الفترة القادمة، تمهيداً للبت في العروض المقدمة للاعبي الفريق الأجانب الحاليين.

وفي حال الاستقرار على عودة إيفونا وموافقة اللاعب على الأمر فإن الاهلي سيكون مضطراً للموافقة على أحد العروض المقدمة لمعلول أو أجايي لفسح المجال أمام قيد الجابوني.