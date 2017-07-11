الزمالك يتفق مع إيهاب جلال على موعد خلافته إيناسيو

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة على تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

جلال يخلف إيناسيو بعد مباريات المقاصة في الكأس

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ”أخبار الاهلي” على أن إدارة ناديه كثفت من اتصالاتها مع جلال خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

وأوضح المصدر بأن الزمالك اتفق مع جلال من اجل خلافة أجوستو إيناسيو المدير الفني الحالي للفريق، بعد انتهاء مباريات نادي مصر المقاصة في مسابقة كأس مصر.

ويلعب المقاصة مع سموحة في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر يوم الثلاثاء القادم، والتي قد تكون الأخيرة لجلال مع الفريق الفيومي في حال خسارته.

وأضاف المصدر بأن ضيق الوقت في الفترة الحالية يمنع الزمالك عن رحيل إيناسيو عن الفريق أو التعاقد الفوري مع إيهاب جلال.

ويرغب الزمالك في فسخ التعاقد مع إيناسيو خلال الفترة الحالية في ظل خروج الفريق من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر ان أزمة كبيرة نشبت بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وإيناسيو خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أداء الفريق في الدوري والبطولة الأفريقية.