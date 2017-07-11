خاص لـ”أخبار الأهلي”.. البدري يخطر الشيخ بموعد عودته للاهلي

أخطر حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، اللاعب احمد الشيخ، بموعد عودته إلى الفريق الأحمر بعد انتهاء فترة إعارته لنادي مصر المقاصة.

الشيخ يعود للأهلي بعد مواجهة المقاصة وسموحة

ويلعب الشيخ مع المقاصة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري من المسابقات المصرية.

وأكد مصدر بالنادي الاهلي في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن البدري عقد جلسة مع الشيخ خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أبلغه خلالها بعودته إلى الفريق بعد انتهاءه من مواجهة مصر المقاصة المقبلة في كأس مصر.

وأكد البدري في حديثه مع الشيخ على أن المباراة القادمة للمقاصة مع سموحة في دور الثمانية لكأس مصر ستكون الاخيرة له مع الفريق الفيومي.

وعلى الرغم من عدم فتح باب القيد المحلي في مصر، إلا أن البدري أكد للشيخ على اتحاد الكرة سيفتح باب القيد استثنائياً للاهلي خلال الفترة المقبلة.

وسيفتح القيد الاستثنائي الباب أمام عودة الشيخ إلى الاهلي في أقرب وقت ممكن، خاصة أن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري تمسك بالأمر في جلسة الجبلاية الأخيرة.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن البدري أخطر الشيخ بفتح باب القيد الاستثنائي خلال الأيام القادمة، مما سيجعل مواجهة المقاصة مع سموحة إلى الأخيرة للاعب مع الفريق الفيومي.