ميدو يخطط لخطف متعب وغالي من الأهلي

يخطط أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة لخطف الثنائي عماد متعب وحسام غالي لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ميدو يحاول إقناع متعب وغالي

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد على عدم نيته الاعتماد على حسام غالي وعماد متعب خلال الموسم القادم من الدوري المصري.

وجاء قرار البدري خلال الجلسة التي جمعته مع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وهو ما أشعل فتيل الأزمة داخل القلعة الحمراء.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية إلى أنه يرغب في التعاقد مع عماد متعب وحسام غالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المدير الفني لدجلة: ” سأتحدث مع متعب وغالي بعد مواجهتنا للأهلي يوم الأربعاء القادم في كأس مصر، وذلك من أجل إقناعهما بالانتقال إلى فريقنا “.

وأكمل: ” من الطبيعي أن ينتقل أي لاعب إلى مستوى أقل بعد تقدمه في العمر، أنظروا لانتقال واين روني إلى إيفرتون لأنه بات غير قادراً على اللعب لمانشستر يونايتد “.

واختتم ميدو: ” سبق لي وأن تحدثت مع متعب وغالي للانتقال إلى وادي دجلة من قبل، وسأعمل على الحديث معهما مجدداً لإقناعهما بالأمر “.