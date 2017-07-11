صورة.. ثنائي الأهلي في تشكيل الأسبوع بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تشكيل الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

لاعبان من الأهلي في تشكيل الجولة

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي صورة أعلن خلالها تشكيل الجولة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الاخيرة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال الأفريقي.

أما الزمالك فودع البطولة الأفريقية من دور المجموعات بعد تعادله مع أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة والأخيرة.

وضم تشكيل الجولة الذي أعلن عنه الكاف كلاً من أحمد حجازي وعمرو جمال ثنائي الأهلي بعد تألقهما في الجولة الأخيرة.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حارس مرمى: زهير العروبي (الوداد المغربي)

الدفاع: إيهاب مباركي (الترجي التونسي) – أحمد حجازي (الأهلي المصري) – رابح يوسف (الوداد المغربي) – خليل شمام (الترجي التونسي)

الوسط: زيري حمّار (اتحاد العاصمة الجزائري) – فرجاني ساسي (الترجي التونسي) – فيفيان مابيدي (أهلي طرابلس الليبي) – تاو (صن داونز الجنوب إفريقي).

الهجوم: أسامة درفلو (اتحاد العاصمة الجزائري) – عمرو جمال (الأهلي المصري).