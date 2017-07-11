إيهاب جلال غاضب من الأهلي

عبر إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن غضبه من اقتراب انتقال اللاعب هشام محمد قائد فريقه إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

إيهاب جلال: هشام محمد يستحق 15 مليون جنية

وأبدى جلال غضبه من قيمة صفقة انتقال هشام محمد إلى الأهلي، مشدداً على ضرورة بيع اللاعب بما لا يقل عن 15 مليون جنية مصري.

وأشار جلال في تصريحات تليفزيونية إلى أن هشام محمد يستحق أن يتم بيعه بمبلغ 15 مليون جنية، نظراً لما قدمه مع المقاصة خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني للمقاصة: ” لماذا ينتقل هشام محمد إلى الاهلي إذا كان المقابل المادي المعروض ليس ضخماً ولا يساعدنا على تعويض رحيله بصفقات أخرى “.

وأكمل: ” كان يجب بيع هشام محمد مقابل 15 مليون جنية على الأقل، ولكنني فوجئت بأن المقابل المادي المعروض من الأهلي أقل منذ المبلغ المطلوب من جانبي “.

وأوضح: ” إدارة المقاصة وافقت على العرض وهو أمر محزن بالنسبة لي، لأن المبلغ الذي سيدفعه الأهلي في الصفقة لن يساعدنا على التعاقد مع صفقات أخرى “.

واختتم: ” أعلنت عدم رغبتي في التعاقد مع أي لاعب من الأهلي في صفقة انتقال هشام محمد لهم، وذلك للاستفادة مادياً من أي مبلغ مالي “.