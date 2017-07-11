خاص لـ”أخبار الأهلي”.. غالي ما بين الصدام مع طاهر و”الإجبار” على الرحيل

حالة من التضارب ظهرت في الساعات الماضية بشأن مستقبل اللاعب حسام غالي قائد النادي الأهلي بالبقاء مع الأهلي في الفترة المقبلة أو الرحيل.

الخطيب طرفاً في أزمة غالي مع الأهلي

وأكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن غالي يدرس الدخول في انتخابات مجلس إدارة النادي.

المصدر أكد على أن غالي يرغب في الدخول للانتخابات عبر قائمة محمود الخطيب، حيث قام الأخير باستطلاع رأيه عن الأمر قبل أن يبدي موافقة تجاه الأمر.

دراسة غالي للدخول في الانتخابات مع الخطيب أدى إلى حالة استياء من جانب محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

استياء طاهر جاء في الوقت الذي تظهر فيه حالة من الغضب من جانب حسام البدري المدير الفني للفريق تجاه غالي بسبب واقعة مباراة المصري البورسعيدي.

ويأتي الموقفان في الوقت نفسه، قبل أن يؤكد البدري في جلسته مع طاهر على عدم رغبته في بقاء غالي مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وجاءت أنباء اعتزال غالي عن طريق المقربين منه لتكون بمثابة الشرارة التي أشعلت الموقف، مما أدى إلى ظهور تصريحات منسوبة للاعب من المركز الإعلامي للنادي الأهلي لاحتواء الموقف ونفي تلك الأنباء.

وينوي قائد الأهلي اعلان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري خاصة بعد قرار البدري تجاهه، إلا أن الأهلي يرغب في أن يكون الإعلان رسمي وعن طريق اللاعب نفسه.

ويرفض اللاعب الإعلان عن الأمر بصورة رسمية، منتظراً إعلان الأهلي لقراره بعدم الاعتماد عليه في الموسم القادم ليؤكد وقتها على الاعتزال والرحيل بناء على قرار عدم الاعتماد عليه من الأهلي.

وينتظر غالي قرار الأهلي تجاهه بعدم الاعتماد عليه، بينما تنتظر إدارة القلعة الحمراء إعلان اللاعب للاعتزال بصورة رسمية، وذلك رغبة من كلاً منهما في عدم تحميل نفسه مسؤولية القرار.