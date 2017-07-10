متعب يرفض الاعتزال بسبب البدري

رفض عماد متعب مهاجم الأهلي الخضوع لطلب حسام البدري المدير الفني للفريق بطلب رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وأعلن اللاعب أنه لن يعتزل وأنه يرغب في الاستمرار لموسم آخر داخل الملعب.

وكان البدري قد عقد الأهلي، جلسة مع محمود طاهر، رئيس النادي طلب خلالها مدرب الأهلي رحيل الثنائي قائد الأهلي و الفريق بنهاية الموسم وعدم التمسك بهما في ظل عدم المشاركة الموسم الماضي.

ويقترب اللاعب من الانضمام لصفوف وادي دجلة تحت قيادة أحمد حسام ميدو مدرب الفريق والذي أعلن رغبته في التعاقد معه.

وتمسك البدري بالتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق وعدم التفريط فيه رغم رغبة أندية عديدة في التعاقد معه.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة مقابل هدف، ليصعد كثاني المجموعة الرابعة، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة، رفقة الوداد المغربي الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي.

ووقع الأهلي في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي في ثمن نهائي البطولة الأفريقية والتي يستكمل الأهلي مشواره فيها عقب انتهاء البطولة العربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في مباراة هامة يوم الاربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس مصر.

وكان البدري قد توج بلقب الدوري الممتاز قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات ليتفرغ للمنافسة الأفريقية والسعي نحو التتويج بالبطولة الأفريقية الغائبة عنه منذ عام 2013.