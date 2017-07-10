حسام غالي يعلن اعتزاله

أعلن حسام غالي لاعب الأهلي رحيله بشكل نهائي عن النادي بنهاية الموسم الحالي ورفض الانتقال إلى أي نادي آخر.

و عقد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع محمود طاهر، رئيس النادي ليقرر مدرب الأهلي رحيل الثنائي قائد الأهلي و عماد متعب مهاجم الفريق بنهاية الموسم وعدم التمسك بهما في ظل عدم المشاكرة الموسم الماضي.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة مقابل هدف، ليصعد كثاني المجموعة الرابعة، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة، رفقة الوداد المغربي الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي.

ووقع الأهلي في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي في ثمن نهائي البطولة الأفريقية والتي يستكمل الأهلي مشواره فيها عقب انتهاء البطولة العربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في مباراة هامة يوم الاربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس مصر.

وكان البدري قد توج بلقب الدوري الممتاز قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات ليتفرغ للمنافسة الأفريقية والسعي نحو التتويج بالبطولة الأفريقية الغائبة عنه منذ عام 2013.