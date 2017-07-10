تعرف على أقرب المرشحين لخلافة إيناسيو

يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق لتحديد مصيره بعد أن ودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام أهلي طرابلس أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

وكان من الفترض أن يجتمع إيناسيو مع النادي اليوم لتحديد مستقبله مع الفريق، لكن الاجتماع تأجل ليعقد غدا الثلاثاء.

وصرح مرتضى أمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأنوار مع مدحت شلبي أنه سيعقد جلسة مع المدرب لكن لن تتم إقالته.

وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 وخروج الزمالك من البطولة بعد أن حل في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ليتأهل فريقي أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط واتحاد العاصمة الجزائري صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة إلى ربع نهائي البطولة.

وكان يحتاج الزمالك لهدف وحيد من أجل الفوز بالمباراة وحصد ثلاث نقاط للصعود لدور الثمانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل في ربع نهائي كأس مصر ويرغب المدرب في تحديد مصيره بالبقاء والاستعداد للمباراة أم الرحيل والبحث عن مدرب آخر يقود الفريق في المواجهة.

حيث رشح مجلس إدارة الزمالك ثلاثة أسماء لقيادة الفريق الفترة المقبلة وهم محمد صلاح وأشرف قاسم وسامي الشيشيني.