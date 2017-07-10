قرار “مفاجي” من البدري بشأن مصير “معلول”

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، رحيل على معلول، ظهير أيسر المارد الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وعقد البدري، جلسة مع محمود طاهر، منذ ساعات قليلة، أسفرت عن قراره بالتمسك بخدمات اللاعب التونسي علي معلول، مؤكدًا حاجة الفريق الأحمر لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

كما رفض الجهاز الفني للأهلي، فكرة رحيل أحمد حجازي، مدافع المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات هامة في دوري ابطال أفريقيا وكأس مصر.

كان معلول، قد تلقى ثلاثة عروض خارجية، للرحيل عن صفوف الأهلي، من النصر السعودي، وفريق فرنسي، واخر تركي، وتقدم الأول بعرضًا رسميًا يطلب فيه استعارة اللاعب لمدة موسم مع تفعيل بند الشراء، إلا أن قرار البدري ببقاء اللاعب التونسي سيعرقل انضمامه للدوري السعودي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة يوم الاربعاء المقبل، أمام وادي دجلة ضمن منافسات كأس مصر.

يذكر أن الاهلي قد نجح في حجز مقعده في دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا، رفقة الوداد المغربي.