مرتضى يعلن موعد جلسته مع “إيناسيو”

أخطر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض، بموعد الجلسة المنتظر عقدها، لتحديد مصير بقاء المدرب البرتغالي من عدمه.

كان من المفترض أن يعقد مرتضى، جلسة اليوم الاثنين، مع المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، للوقوف على أسباب خروج الزمال من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتلقى أعضاء مجلس إدارة الزمالك رسائل نصية sms عبر هواتفهم، لحضور اجتماع في الرابعة عصر غد الثلاثاء، بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق.

كان الزمالك، قد ودع بطولة افريقيا، عقب تعادله امام اهلي طرابلس الليبي، بهدفين لمثليهما، حيث ان من المفترض ان يفوز الفارس الابيسض بالمباراة ليتمكن من عبور بوابة دور المجموعات، خاصة بعد تعثر كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة بأربعة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أن مرتضى منصور، قد أعلن امس، رحيل ما يقرب من 10 لاعبين عن صفوف الزمالك، ولم يفصح عنهم حتى الان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ضمن مناسفات كأس مصر.