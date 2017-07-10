تأجيل حسم مصير “إيناسيو” مع الزمالك

تأكد بشكل كبير، تأجيل جلسة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، التي كان من المقرر انعقادها اليوم الاثنين، لمناقشة أسباب خروج الفريق الأبيض من منفسات البطولة الأفريقية.

كان مرتضى منصور، قد أكد في تصريحاته مساء أمس، أنه سيعقد جلسة مع المدرب البرتغالي اليوم الاثنين، للوقوف على أسباب تعادل الزمالك امام أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب، ليودع الزمالك البطولة.

إيناسيو ينتظر حسم مصيره مع الزمالك

كان مرتضى منصور، قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي في أعقاب الهزيمة من كابس يونايتد، إلا أنه عاد ليتراجع عنها ويمنحه الثقة مجددًا، حتى نهاية الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، لحسم مصير بقاء المدرب من عدمه.

الزمالك يستعد لكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر، حيث لم يتبق للفريق الأبيض سوى تلك البطولة، بعد حسم الاهلي للقب الدوري، وتوديعه لبطولة افريقيا أمس.