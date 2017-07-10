بالانفوجراف.. مشوار “هشام محمد” بقميص مصر المقاصة

نجحت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، في إنهاء إجراءات التعاقد مع هشام محمد، لاعب مصر للمقاصة، للانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأحمر، لمدة خمسة مواسم.

تفاصيل الصفقة

ولم يتم الإفصاح حتى الآن، عن تفاصيل القيمة المالية للصفقة، وسيتم افعلان عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده، للإعلان عن صفقة انضمام اللاعب للفريق الأحمر.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن كل شىء انتهى في الصفقة، وتم الاتفاق على كل شىء ولم يتبق سوى توقيع العقود، وتنفيذ جميع البنود التي اتفق عليها الطرفان.

مشوار هشام محمد بقميص المقاصة

هشام محمد، كان ضمن صفوف الأهلي موسم 2007/08، شارك في ثلاث مباريات فقط بالدوري، بمعدل 94 دقيقة، قبل أن ينتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة موسم 2010/11، ومنها إلى اتحاد الشرطة موسم 2011/12، ثم إلى مصر المقاصة لمدة 5 مواسم.

شارك هشام محمد، مع المقاصة في 103 مباراة، بإجمالي عدد دقائق 7.545، نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما صنع 7 أسيست، وحصل على 5 بطاقات صفراء فقط خلال 5 مواسم.

أما هذا الموسم، فقد شارك لاعب المقاصة في 29 مباراة، بإجمالي 2.405 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد، بينما صنع 3 أسيست، ولم يحصل على أي كروت صفراء او حمراء خلال الموسم المنصرم.