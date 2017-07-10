قبل لقاء دجلة في كأس مصر.. خماسي الأهلي يفشل في تسجيل ركلات الجزاء

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

كان الجهاز الفني للأهلي، تحت قيادة حسام البدري، قد منح لاعبي الفريق الأساسيين راحة سلبية أمس، بعد حسم التأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام القطن الكاميروني.

وحرض البدري، على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء، خاصة وأن مباريات كأس مصر لا تقبل القسمة على اثنين، ولابد أن يكون هناك فائز في المباراة، وذا انتهى اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأهدر خماسي الأهلي، صالح جمعة وكريم نيدفيد وعمرو بركات وأحمد ياسر ريان، ركلات الجزاء.

يذكر أن الثنائي وليد أزارو “المنضم حديثًا إلى القلعة الحمراء قادمًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي”، وأحمد الشيخ “العائد من الإعارة لصفوف مصر المقاصة”، شاركا في مران الاهلي اليوم، وينتظر المارد الأحمر فتح باب القيد المحلي لقيد ازارو، حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق الأحمر في البطولة الافريقية بداية من الدور ربع النهائي.