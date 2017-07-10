لأول مرة.. “أزارو” يظهر في مران الأهلي

تواجد الدولي المغربي، وليد أزارو، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، والمنضم حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، في تدريبات المارد الأحمر المقامة حاليًا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وانضم ازارو، إلى صفوف الأهلي، لمدة 4 مواسم، بقيمة مالية بلغت مليون و400 ألف دولار، لينضم إلى كتيبة المارد الأحمر.

كما عاد أحمد الشيخ، إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته إلى مصر المقاصة، لينضم للفريق الكروي الأحمر الموسم المقبل.

وينتظر الأهلي، فتح القيد المحلي، لقيد أزارو، ومن ثم قيده أفريقيا، ليتسنى له اللعب في دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية مع الأهلي.

كان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من منافسات بطولة أفريقيا، بعدما فاز على القطن الكاميروني بثلاثة مقابل هدف، ليصعد كثاني المجموعة الرابعة، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة، رفقة الوداد المغربي الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل، امام وادي دجلة، في كأس مصر، ويأمل المارد الأحمر في استكمال سلسلة انتصاراته المحلية هذا الموسم.