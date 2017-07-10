حرصت إدارة نادي الزمالك، على تقديم التعازي، في وفاة صالح السعيد حمزة، كبير مشجعي الفريق الأبيض، في مدينة المنصورة، الذي وافته المنية، مساء أمس، إثر أزمة قلبية حادة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي، في ختام دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

كان الزمالك، قد التقي مع نظيره اهلي طرابلس الليبي، وانتهت الموجهة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، ليودع الفريق الأبيض البطولة، ويرفض هدية اتحاد العاصمة الجزائري الذي اكتسح كابس يونايتد برباعية مقابل هدف.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعي لكبير مشجعيها، وقدمت التعازي لكل جمهور النادي، ولأسرة الراحل، وعلقت قائلة ،”ببالغ الحزن والآسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله “صالح السعيد حمزة” كبير مشجعي نادي الزمالك في مدينة المنصورة والذي وافته المنية على إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد مباراة الأمس، نعزي أنفسنا وخالص تعازينا لأهل الراحل وجمهور نادي الزمالك”.

وشيعت جنازة صالح السعيد حمزة، والبالغ من العمر ٥٧ عاما، ظهر اليوم.