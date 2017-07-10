النصر السعودي يطلب خدمات “معلول” رسميًا

تلقت إدارة النادي الأهلي، عرضًا رسميًا، من النصر السعودي، تطلب فيه شراء التونسي علي معلول، ظهير أيسر المارد الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وطلب النادي السعودي، من الأهلي، تحديد شروطه المالية، للاستعانة بخدمات اللاعب التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح للفريق السعودي شراء اللاعب.

كانت بعض التقارير قد اشارت إلى رغبة النادي السعودي، في التعاقد مع لاعب المنتخب التونسي، إلا أنها لم تتقدم بعرض رسمي، لإدارة الأهلي لإنهاء الاتفاق، ووضعت إدارة القلعة الحمراء مبلغًا ماليًا وصلت قيمته 3 مليون دولار للاستغناء عن معلول.

وانضم معلول إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، وقدم مردودًا جيدًا، مع الفريق الأحمر، إلا أن احتمالية رحيله عن صفوف الأهلي باتت شبه مؤكدة، خاصة بعدما تلقى ثلاثة عروض خاريحة مؤخرًا “النصر السعودي”، و”جانجون الفرنسي”، وعرض اخر تركي.

يذكر أن أخر مباراة شارك فيها معلول مع الأهلي، كانت السبت الماضي، أمام القطن الكاميروني، والتي حسمها الأحمر لصالحه بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.