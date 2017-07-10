الجبلاية تحدد موعد القيد وحكام أجانب للقمة.. قرارات هامة تعرف عليها

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعاً اليوم بمقر الاتحاد بالجزيرة، وأصدر المجلس القرارات التالية:

1- عقد اجتماع يوم 24 يوليو الجاري لمناقشة مواعيد القيد للموسم المقبل 2017-2018، وأيضاً اعتماد المزايدة على حقوق رعاية الاتحاد التي فازت بها شركة بريزنتيشن، وتكليف الإدارة المعنية بالتعامل مع القرار كل فيما يخصه.

2- تشكيل لجنة تضم المهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم كردي والكابتن عصام عبد الفتاح وخالد لطيف أعضاء مجلس الإدارة، لإعادة صياغة اللوائح الخاصة بالمسابقات.

3- بدء مسابقة الدوري العام للقسم الأول يوم 9 سبتمبر المقبل عقب مباراة المنتخب الوطني مع أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

4- إقامة دوري القسم الثاني من 3 مجموعات ، تضم كل منها 16 فريقاً ليصعد الأول من كل مجموعة للقسم الأول ويهبط 3 فرق للقسم الثالث.

5-السماح لكل ناد بقيد 30 لاعباً يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من المستمرة عقودهم لحين إعارتهم أو بيعهم ، وذلك حتى فترة القيد الثانية في يناير 2018 فقط.

6- الموافقة على برنامج إعداد منتخب المحليين استعداداً للقاء المغرب في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018، والموافقة على اللائحة المالية للمنتخب.

7- إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع الأخير للدوري الممتاز لطاقم حكام أجنبي.