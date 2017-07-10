قناة “مفتوحة” تنقل مباريات صلاح مع ليفربول

زفت قناة الشارقة الرياضية الاماراتية، خبرًا سعيدًا، لجماهير الكرة العربية بشكل عام، والمصرية بوجه خاص، فقد أعلنت إذاعة مباريات فريق ليفربول الإنجليزي “الودية”، عبر القناة المفتوحة، خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل.

وزفت القناة عن الخبر السعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”: “سنقوم بنقل 4 مباريات ودية لليفربول مباشرة عبر شاشة القناة”.

وانضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، إلى فريق ليفربول الإنجليزي، الشهر الماضي، لمدة 5 مواسم، بمقابل مادي وصل قيمته إلى 42 مليون جنيه استرليني.

مواجهات ليفربول الودية

ويواجه ليفربول 12 يوليو فريق ترانمير، وبعد يومين فريق ويجان، وفي 29 يوليو يواجه ليفربول فريق هيرتا برلين الألماني، فيما يلتقي أتلتيك بلباو الإسباني 5 أغسطس.

وشارك صلاح في تدريبات ليفربول لأول مرة منذ يومين، وأبرزت الصفحة الرسمية للريدز مشارة لاعب منتخب مصر في تدريبات الفريق الإنجليزي، ما نشرت فيديو خاص بجناح روما السابق.