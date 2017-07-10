هل حان الوقت ليتنحى “مرتضى” عن رئاسة الزمالك؟

لاصوت يعلو فوق صوت إخفاق الزمالك أمس أمام نظيره أهلي طرابلس، وفشله في تخطي مرحلة دور المجموعات، لتصل جماهير الزمالك إلى أوج غضبها، تنهال بالسباب والشتائم على اللاعبين ومجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، التي طالبته بالرحيل.

إخفاق البطولة الأفريقية

فشل الفريق الأبيض، في تخطي مرحلة دور المجموعات، في الجولة الختامية التي أقيمت أمس على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالاسكندرية، بالرغم من دك اتحاد العاصمة لحصون كابس يونايتد برباعية مقابل هدف، ليرفض اللاعبين الهدية ويسقطوا في فخ التعادل أمام الفريق الليبي بهدفين لمثلهما، ويخرج الفارس الأبيض مطأطأ الرأس من منافسات البطولة، بعدما وصل لنهائي افريقيا الموسم الماضي، ليكرر اللاعبين نفس الخذلان ويفشلوا في تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب افريقي في مباراة العودة على ارضهم ووسط جماهيرهم، حيث كان من المفترض ان يفوز الزمالك بأربعة اهداف نظيفة، بعدما منيت شباكه بثلاثة في لقاء الذهاب على ملعب الفريق الأفريقي.

المركز الثالث

خرج الزمالك من هذا الموسم خالي الوفاض، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري خلف مصر المقاصة، التي قدمت موسمًا جيدًا، نجحت من خلاله اقتناص وصافة الدوري، ليتاكد مشاركتها إلى بطولة دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل، على حساب الزمالك الذي سينضم إلى فريق كأس الكونفدرالية، فضلًا عن الخروج المهين من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، ولم يتبق سوى مسابقة كأس مصر.

ألعاب الصالات

إخفاق الزمالك ليس على الصعيد الكروي فقط، بل فشل في التتويج بجميع الألقاب فى السلة واليد، كما ودع مسابقة كأس مصر مبكرًا بالخسارة من سبورتنج فى دور ربع النهائي.

تغيير المدربين

برع المستشار مرتضى منصور، في تغيير المدربين فقد مر على الفريق الابيض هذا الموسم ما يقرب من 18 مدربًا، كل له فكر وطريقة لعب وتشكيل يختلف عن سابقه، وبالطبع تتأثر “كاريزما” الفريق بتلك التغييرات، إلا أن مع أول إخفاق للجهاز الفني يتم إعلان إقالته والاستعانة بغيره.

جماهير الزمالك فاض بها الكيل، عبرت عن غضبها أمس بالسباب والشتائم وتكسير المقاعد وهو الأمر المفروض تمامًا، فهل يكون التغيير المقبل لرئيس النادي وليس الجهاز الفني؟