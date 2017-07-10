إعلامي: “أنا لو وزير الداخلية مش هدخل جمهور الملعب”

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التجاوزات التي قامت بها بعض جماهير نادي الزمالك، خلال مباراة فريقها أمام أهلي طرابلس الليبي، التي جمعتهما مساء أمس على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

قامت بعض جماهير الزمالك، بتكسير مقاعد مدرجات الاستاد، فضلًا عن الشماريخ، وذلك بعد تعادل الفريق الأبيض أمام الأهلي الليبي، بنتيجة 2-2، وخروجهم من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وقال “أديب”، في تصريحات خلال برنامجه أمس “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، ” الغريب موافقة وزير الداخلية على دخول الجماهير، وحضورها المباريات، كيف يحدث ذلك والبلاد تمر بالكثير من التحديات والمشكلات”.

واختتم قائلًا، “والله أنا لو وزير الداخلية مش هدخل جمهور الملعب، نخلينا بس في الشهداء والإرهاب دلوقتي”.

يذكر أن الزمالك كان بحاجة للفوز في مباراة اهلي طرابلس الليبي، ليتأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة، بعد تأخر كابس يونايتد الزيمبابوي امام اتحاد العاصمة الجزائري برباعية مقابل هدف، ليتأهل الثنائي العربي اتحاد العاصمة والأهلي الليبي.