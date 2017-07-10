حمودي يغيب عن مواجهة وادي دجلة رسمياً

تأكد غياب اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي عن المباراة المقبلة للفريق التي ستجمعه مع وادي دجلة في مسابقة كأس مصر.

الإصابة تبعد حمودي عن مواجهة وادي دجلة

وسيلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر في نسختها الحالية.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن حمودي لن يتمكن من اللحاق بالمباراة المقبلة للفريق أمام وادي دجلة.

وبرر عبد الحفيظ غياب حمودي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً والتي عانى منها خلال مواجهة الأهلي أمام زاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني حمودي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، حيث يخضع حاليا لبرنامج طبي من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بالمباريات المقبلة.

ويغيب حمودي عن التدريبات الجماعية للأهلي في ظل خوضه لبرنامج طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق لتجهيزه بدنياً.

الجدير بالذكر أن حمودي شارك في عدد من المباريات المحلية للأهلي كأساسياً في تشكيل الفريق، قبل أن يصاب في مواجهة زاناكو الأفريقية.