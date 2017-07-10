الأهلي يكشف ملامح قائمة الموسم الجديد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عن ملامح القائمة الخاصة بالفريق والتي سيتم الاستعانة بها في الموسم المقبل من البطولات المصرية.

عبد الحفيظ يوضح ملامح قائمة الأهلي

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية إلى أنه سيعقد جلسة مع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي من أجل الاستقرار على قائمة الموسم المقبل.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق يضع القائمة بناء على المراكز الموجودة في الملعب وليس بأسماء اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ: ” نضع القائمة وفقاً للمراكز وليس الإسماء، فهناك مراكز نحتاج بها ثلاثة لاعبين وأخرى يجب أن يتواجد بها أثنان فقط “.

وأكمل: ” لدينا أيضاً لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز في الملعب، وهو ما قد يؤدي إلى اختيار أثنين فقط في مراكز تحتاج لثلاثة لاعبين “.

وأوضح: ” لو العدد المسموح به لتسجيل اللاعبين منحنا الفرصة لإضافة أربعة لاعبين في مركز واحد فإننا سنفعل ذلك بالتأكيد “.

الجدير بالذكر أن الأهلي يدرس حالياً قائمة الموسم المقبل في ظل اقتراب انتهاء الموسم الجاري من البطولات المصرية رسمياً.

وتوج الأهلي بطلاً للدوري المصري بصورة رسمية قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة، كما نجح الفريق في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.