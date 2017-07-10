الأهلي يعلن موقفه من عرض النصر السعودي لضم معلول

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف فريقه من الاستغناء عن التونسي علي معلول ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبد الحفيظ يعترف بعرض النصر لعلي معلول

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية إلى أن العروض التي وصلت للنادي الاهلي من أجل ضم معلول تحمل مبالغ مالية جيدة للقلعة الحمراء.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي بنيته عقد جلسة مع محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، وحسام البدري المدير الفني للفريق للبت في الأمر بصورة نهائية.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ” العرض الذي تقدم به النصر السعودي يحمل مبلغ مالي كبير لإتمام الصفقة، وهو ما يجعلنا نفكر في الأمر “.

وأكمل: ” هناك جلسة تجمعني مع حسام البدري ومحمود طاهر خلال الأسبوع القادم من أجل دراسة الأمر والبت فيه بصورة نهائية “.

وأوضح: ” بالتأكيد الحاجة الفنية للفريق سيكون لها عامل مؤثر على القرار الذي سيتم إتخاذه بشأن العروض المقدمة لمعلول “.

واختتم: ” سنخرج من هذه الجلسة بالقرار النهائي والذي سيتم الرد به على العرض السعودي وأيضاً العروض المقدمة من الأندية الأخرى “.

الجدير بالذكر أن علي معلول تلقى عدد من العروض خلال الفترة الماضية، من بينها عرضاً فرنسياً وآخر تركياً، إلى جانب النصر السعودي الذي أبدى استعداده لدفع ثلاثة ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب.