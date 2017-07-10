الكاف يعاقب الزمالك بعد خروجه الأفريقي

ينوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي.

الزمالك مهدد بعقوبة من الكاف

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال أفريقيا بصورة رسمية من دور المجموعات بعدما اكتفى بالتعادل مع أهلي طرابلس أمس الأحد بهدفين لكل فريق.

وقامت جماهير الزمالك بإشعال الشماريخ وإلقاءها داخل الملعب خلال الشوط الأول من المباراة، وهو ما سيدرجه الحكم في تقريره.

وسيسلم حكم المباراة تقريره للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الساعات القليلة القادمة، لتصدر قرارها ضد الزمالك بعدها.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على توقيع عقوبة مالية كبيرة ضد الفريق الذي تقوم جماهيره باستخدام المواد الخطرة خلال المباريات.

وتندرج الشماريخ والألعاب النارية تحت بند المواد الخطرة في لوائح الكاف، مما سيؤدي بدوره لتوقيع عقوبة مالية ضد القلعة البيضاء.

كما سيتحمل نادي الزمالك قيمة التلفيات التي حدثت في ملعب برج العرب بالأسكندرية، والذي شهد إقامة المواجهة على أرضه.

وقامت جماهير الزمالك بتكسر المقاعد الخاصة بها في ملعب برج العرب بعد المباراة، اعتراضاً منها على خروج الفريق من البطولة الأفريقية.