مرتضى منصور يجهز “مذبحة” للاعبي الزمالك

يسعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للاستغناء عن عدد من لاعبي فريقه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

10 لاعبين يرحلون عن الزمالك في الفترة القادمة

وأكد مرتضى منصور على أنه يرغب في الاستغناء عن 10 لاعبين من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية في أول رد فعل له بعد خروج فريقه الأفريقي.

وأشار منصور في تصريحات تليفزيونية إلى أنه سيعقد جلسة مع البرتغالي أجوستو إيناسيو، مؤكداً على أن المدير الفني للفريق أبدى موافقة على الاستغناء عن بعض اللاعبين.

وكان الزمالك قد ودع منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد تعادله مع أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكل فريق أمس الأحد.

وقال رئيس الزمالك: ” إيمانويل مايوكا،مصطفى فتحي، ستانلي أوهاويتشي، إسلام جمال وأحمد جعفر، هذا الخماسي سيكون خارج الفريق في الفترة القادمة “.

وأكمل: ” علي فتحي سيكون أيضاً خارج الزمالك في الفترة المقبلة خاصة أنه لم يقدم أي شيء للفريق حتى الآن بسبب معاناته من الإصابة منذ انضمامه لنا “.

وأوضح: ” سيتم بيع لاعب من خط وسط الفريق، وكذلك سيتم الاستغناء عن ثلاثة لاعبين من مركز خط الوسط الهجومي في الفترة القادمة “.

واختتم مرتضى: ” لا نية لدي للاستغناء عن باسم مرسي أو حسام باولو في الفترة القادمة، الثنائي مستمر مع الزمالك لقيادة خط الهجوم “.