مرتضي منصور: إيناسيو طلب الرحيل .. ولو استمر أهلا به

كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مصير البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال منصور، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” على فضائية أون سبورت، ” إن إيناسيو قال على جثتي أن يتواجد محمد صلاح في الجهاز الفني، ولن أرحل من الفريق”.

وأضاف رئيس الزمالك، ” لن نفسخ تعاقدنا مع إيناسيو ، وسأعقد جلسة غدا مع إيناسيو، من أجل مناقشة أحوال الفريق بعد الخروج الإفريقي المخيب”.