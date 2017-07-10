مرتضي منصور: إيناسيو طلب الرحيل .. ولو استمر أهلا به

كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مصير البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال منصور، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” على فضائية أون سبورت، ” إن إيناسيو قال على جثتي أن يتواجد محمد صلاح في الجهاز الفني، ولن أرحل من الفريق”.
وأضاف رئيس الزمالك، ” لن نفسخ تعاقدنا مع إيناسيو ، وسأعقد جلسة غدا مع إيناسيو، من أجل مناقشة أحوال الفريق بعد الخروج الإفريقي المخيب”.
وتابع مرتضى منصور، إيناسيو طلب الرحيل في الجلسة الماضية التي جمعتني به، ولو رغب إيناسيو في الاستمرار فأهلا به.. ولكن بشروطي وبجهاز معاون جديد.
يذكر أن الزمالك، قد ودع دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمام أهلي طرابلس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كان الزمالك يحتاج للفوز في هذه المباراة بأي نتيجة، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة بفارق هدفين، من أجل أن يضمن مقعداً له في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
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