بعد خروج الزمالك.. تعرف على مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد، بمباراتي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، واتحاد العاصمة و كابس سونايتد الزيمبابوي.

نجح الفريق الجزائري اتحاد العاصمة، في انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه على كابس يونايتد برباعية نظيفة، بينما نجح فريق أهلي طرابلس الليبي في التأهل على حساب الزمالك بعد التعادل معه بهدفين لمثلهما.

ويرصد لكم “أخبار الأهلي” مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري – الترجي التونسي

النجم الساحلي التونسي – أهلي طرابلس الليبي